RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zur verdienten 0:2-Pleite bei Eintracht Frankfurt

Leipzig. Frankfurt. Sie hatten begonnen wie die Feuerwehr, vergaben Hochkaräter um Hochkaräter und verließen den Platz am Ende als Verlierer. Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig hat am Samstagnachmittag eine 0:2-Niederlage (0:1) bei Eintracht Frankfurt kassiert. Es war das erste Mal seit dem 26. Oktober in Freiburg, dass die Messestädter den Platz ohne Punkte verließen. Zudem blieben die Sachsen abgesehen vom 0:2 in der Champions League gegen Olympique Lyon wettbewerbsübergreifend erstmals ohne eigenen Treffer. Almamy Touré und Filip Kostic erzielten die Tore für die Gastgeber, die sich nach schwachem Beginn zusehends besser in die Partie arbeiteten.