RB Leipzig oder Borussia Dortmund? Tauziehen um Erling Haaland

Salzburg/Leipzig. Erling Haaland, 19-jährige Tormaschine von Red Bull Salzburg, hat alles, was es braucht für eine Weltkarriere. Körper, Geist, Talent. Folge: Halb Europa ist hinter dem jungen Norweger her. Auch Großclubs wie Manchester United und Barca. Dort wird Haaland nicht landen, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Spieler, Familie und Berater haben sich für einen Zwischenschritt entschieden - in der deutschen Bundesliga. Wie Salzburgs Sportchef Christoph Freund gestern bestätigte, weilte das Objekt der Begierde am Mittwoch zu Gesprächen in Dortmund. Und in Leipzig. Beide, Borussia Dortmund und RB, sind brennend interessiert am 1,94-Meter-Hünen.