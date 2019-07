RB Leipzig: Öffentliches Training und Autogramm-Stunde am Donnerstag

Leipzig. Kein öffentliches Training am Mittwochvormittag: RB Leipzig hat die für 10.30 Uhr geplante Raseneinheit abgesagt. Demnach stehen nun Athletik-Übungen in den Räumen der Akademie am Cottaweg auf dem Programm. Fans der Roten Bullen müssen sich also bis Donnerstag gedulden, wenn sie einen Blick auf Emil Forsberg & Co. erhaschen wollen. Um 10.30 Uhr trainieren die Roten Bullen wieder öffentlich. Noch am selben Tag erfüllen Jean-Kevin Augustin und der derzeit verletzte Tyler Adams Autogrammwünsche. Zwischen 18 und 19 Uhr nehmen sie sich im RB-Fanshop im Petersbogen Zeit für ihre Fans.