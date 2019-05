"Was fehlt, ist ein Tor" – RB Leipzig blickt optimistisch auf das Pokalfinale

Obwohl RB Leipzig am Samstagnachmittag in der Red-Bull-Arena gegen den FC Bayern erstmals ohne Gegentor geblieben ist, hat es am Ende nicht für einen Sieg gereicht. Nach dem 0:0 im letzten Heimspiel der Saison und der vertagten Titelentscheidung mussten auf RB-Seite am Ende dennoch alle mit dem Unentschieden zufrieden sein: "Bayern war überlegen, hatte mehr Spielanteile. Aber dass es immer schwer wird gegen Bayern, ist klar. Wir haben probiert, nach vorn Nadelstiche zu setzen. Ein, zwei, drei Momente hatten wir vielleicht, wo wir mehr rausholen können, aber wir sind natürlich zufrieden mit dem Punkt", sagte Marcel Sabitzer nach dem Spiel und richtete den Blick direkt auf das bevorstehende Pokalfinale am 25. Mai in Berlin: "Wir wollen aber natürlich in zwei Wochen noch mehr und besser spielen."