RB Leipzig ohne Treffer gegen Augsburg: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Kein Tor. Wieder kein Heimsieg. Auch RB Leipzig ist an der massiven Defensive des FC Augsburg gescheitert. Beide Mannschaften trennten sich vor 38.590 Zuschauern in der Red Bull Arena nach 90 zähen Minuten 0:0. Zwar blieb die Rangnick-Elf damit auch im siebten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Niederlage. Allerdings warten die Messestädter nach wie vor auf ihren ersten Erfolg vor heimischem Publikum in diesem Jahr.