Osnabrücks Heider vor Pokal-Duell mit RB Leipzig: „Stadion und Fans sind unser zwölfter Mann“

Leipzig/Osnabrück. Am 17. Februar 2011 war bei RB Leipzig alles vor­bereitet für die Aufholfjagd Richtung Dritt­liga-Aufstieg. Neue Auslegware in der Red-Bull-Arena, breite Brust nach einem 3:0 bei Hannovers U23, frühes 1:0 durch Daniel Frahn. Dann legte Holstein Kiel los. Man könnte auch sagen: Marc Heider legte los. Der damals 24-jährige Deutsch-Amerikaner machte drei Tore, legte zwei auf, spielte beim Kieler 5:1-Triumph das Spiel seines Lebens.

Heider ist mittlerweile 33, stürmt seit 2016 für den VfL Osnabrück und führt sein Team am Sonntag, 15.30 Uhr, als Kapitän in die Pokal-Partie gegen, ja, RB Leipzig . Gespielt wird an der mit 15.000 Zuschauern ausverkauften legendären Bremer Brücke.

Sehr glücklich. Ein Champions-League -Verein mit Superspielern – was will man mehr?

Dass wir gegen RB etwas tiefer als in der dritten oder zweiten Liga stehen, versteht sich von selbst. Wir müssen die Vorfreude auf den Platz bringen, werden Gas geben, alles raus haun. Wir haben ­richtig Bock auf Sonntag.

Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ihr erstes Pflichtspiel unter einem neuen Trainer. Aber eins ist auch klar: Wir müssen den einen Meter mehr laufen, den einen Zweikampf mehr gewinnen. Es muss alles passen, um in die Reichweite einer Sensation zu kommen.

... ist das eingetreten, was alle erwarten.

Wenn das Pokal-Abenteuer in Runde eins endet ....

Das ist so. Dieses Stadion ist einmalig, unsere Fans sind der Wahnsinn. Stadion und Fans sind unser zwölfter Mann.

DFB-Pokal kann Osnabrücks Marc Heider: Am 13. August 2017 trifft der Stürmer in der ersten Runde zum 2:0 gegen Hamburger SV. Am Ende setzt sich der VfL mit 3:1 durch. © dpa

15 .000 hört sich nach wenig an, Herr Heider.

RB will wieder ganz oben dabei sein. Und sie können es sich leisten, so ein Angebot auszuschlagen. Dass wir von den Rahmenbedingungen meilenweit voneinander entfernt sind, muss ich Ihnen nicht erklären.

Nein, jedenfalls nicht in der Mannschaft.

Sind Sie eigentlich noch so schnell wie 2011?

Am 17. Februar 2011 waren Sie besser als gut zu Fuß. Damals pokerte RB mit einem Kieler Storch und gewann die Beine.

29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt. ©

Sie hatten in ganz jungen Jahren absolutes Erstliga-Potenzial. Sie haben mit 33 Jahren ungezählte Spiele in der vierten und dritten Liga und zwei in der zweiten Liga absolviert. Wann endete Ihr Traum von der Bundesliga?

Jeder will in der Bundesliga spielen, das wollte ich auch. Als ich bei Werder spielte, war ich nah am Bundesliga-Kader und Einsätzen. Dann streikte die Achillessehne.