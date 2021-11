"Es ist positiver Druck": RB-Klubrepräsentant Bräutigam freut sich auf Leipzig-Duell mit PSG

Vor dem Spiel von RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain herrscht gute Stimmung beim sächsischen Bundesligisten. "Die Vorfreude auf das Spiel ist sehr, sehr groß", sagt Klubrepräsentant Perry Bräutigam (58) in der SPORTBUZZER-Videoschalte vor der Partie, in der es für das Team von Trainer Jesse Marsch um das Weiterkommen in der Königsklasse geht. Aktuell ist Leipzig punktlos Letzter in der herausfordernden Gruppe mit PSG, Manchester City und dem FC Brügge.

