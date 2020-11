RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain live im TV und Online-Stream sehen

Das letzte Duell der beiden Mannschaften hatte für RB Leipzig kein gutes Ende. Im Halbfinale der letzten Champions-League-Auflage war Paris Saint-Germain eine Nummer zu groß für den Bundesligisten und sorgte mit einem klaren 3:0 für das Aus der Nagelsmann-Elf. Am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) kommt es für die Sachsen zum Wiedersehen mit PSG, das im anschließenden Finale gegen den FC Bayern knapp das Nachsehen hatte (0:1). Diesmal treffen die Klubs in der Neuauflage des Vorjahres-Halbfinals bereits in der Gruppenphase aufeinander, die Karten sind neu gemischt. Aktuell stehen beide Teams mit drei Punkten gleichauf, könnten sich mit einem Sieg jeweils vom Konkurrenten absetzen.

Für Thomas Tuchel wird die Reise in sein Heimatland von unerfreulichen Umständen begleitet. Superstar Neymar wird den Franzosen im dritten Gruppenspiel fehlen, auch sein Sturmpartner Kylian Mbappé fällt aus. Dennoch kann der Serienmeister der Ligue 1 optimistisch ins Duell mit den Leipzigern gehen. Drei Partien gewann das Starensemble um Angel di Maria und Co. bereits in Folge - und das jeweils ohne Gegentor. In der Liga sind die Pariser nach anfänglichen Problemen (Niederlagen gegen RC Lens und Olympique Marseille) wieder an der Spitze angekommen. Dort will der Tuchel-Klub auch in der Champions League hin. Dazu gilt es in Leipzig die 1:2-Pleite gegen Manchester United zum Auftakt auszubügeln.