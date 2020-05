RB Leipzig patzt gegen Freiburg: Das sagen Spieler und Trainer zum 1:1

Leipzig. So hatten sich das die Verantwortlichen von RB Leipzig sicher nicht vorgestellt. Die Messestädter leisteten sich am Samstag einen unerwarteten Patzer und müssen nach dem 1:1 (0:1) gegen Freiburg fürchten, dass Bayern München und Borussia Dortmund davonziehen. Schlimmer noch: Bei einem Sieg der Gladbacher am Abend bei Eintracht Frankfurt, gerät allmählich auch die direkte Qualifikation für die Champions League in Gefahr.