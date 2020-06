RB Leipzig patzt gegen Schlusslicht Paderborn: Das sagen Spieler und Trainer

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Es fühlt sich heute extrem bitter an, wir hatten genug Chancen zum Sieg. Die Punktausbeute zuletzt war schlechter als unsere Leistung. Wir müssen es in den nächsten Spielen wieder besser machen." ©

Patrik Schick (27.) brachte den sächsischen Fußball-Bundesligisten am Samstag nach Vorlage von Werner in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte für Dayot Upamecano (44.) mussten die dezimierten Leipziger dann in der zweiten Halbzeit mehr arbeiten als gedacht. Christian Strohdiek schockte die Leipziger dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Ausgleich und erhielt Paderborn die theoretische Restchance auf den Klassenverbleib.