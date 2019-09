RB Leipzig peilt gegen trainerlose Portugiesen von Benfica Lissabon nächsten Coup an

Personalsituation

Gegner

Benfica hat vor der Saison Supertalent Joao Felix für 126 Millionen Euro an Atletico Madrid abgegeben. Der amtierende portugiesische Meister scheint den Verlust ganz gut verkraftet zu haben. Nach fünf Spieltagen hat das Team von Trainer Bruno Lage vier Siege vorzuweisen. Nur gegen Haupt-Titelkonkurrent FC Porto setzte es eine Niederlage. Vor allem offensiv ist aber Luft nach oben. Das Stürmerduo Haris Seferović und Raúl de Tomás kämpfte in den vergangenen Wochen mit einer leichten Torflaute. Allerdings muss das Team am Dienstag auf die tatkräftige Unterstützung von Coach Bruno Lage verzichten. Nach seiner Hinausstellung gegen Eintracht Frankfurt ist der Trainer noch gesperrt, sieht seine Abwesenheit aber nicht als Problem: „Unser technisches Team ist auf die Herausforderung vorbereitet. Wir werden 60.000 Zuschauer haben, die beim Team sein werden.”