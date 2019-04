RB Leipzig gegen Phoenix: Leipziger Derby im Frauen-Pokalfinale

Leipzig/Flöha (ak). Der Fußball-Landespokal-Sieger der Frauen kommt in diesem Jahr aus Leipzig – und er wird sein Titel-Debüt feiern. So viel steht schon vor dem Anpfiff des Endspiels zwischen RB Leipzig und Phoenix Leipzig fest. Das Finale steigt am 1. Mai um 15 Uhr im Auenstadion von Flöha.

Für beide seit wenigen Jahren im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften ist es erst die zweite Landespokal-Saison. Im vergangenen Jahr trafen beide bereits im Halbfinale aufeinander, wo Phoenix durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 4:3 das bessere Ende für sich hatte, danach aber im Finale Fortuna Dresden unterlag. Rechnet man die drei Aufeinandertreffen bei Hallen-Supercups hinzu, lautet die Bilanz im direkten Vergleich sogar 4:0 für Phoenix. Der Landesliga-Spitzenreiter spielt zwar (noch) eine Liga tiefer als RBL und gilt somit auf dem Papier als Außenseiter, verfügt jedoch über eine Handvoll starker Individualistinnen mit Erst- und Zweitliga-Erfahrung.