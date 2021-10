RB Leipzig plant Test in der Länderspielpause - Gegner wird noch gesucht

Leipzig. "Wir brauchen noch etwas Zeit." Diesen Satz sagte RB Leipzigs Coach Jesse Marsch in den vergangenen Wochen immer wieder, wenn es nach Niederlagen auch um die fehlende Abstimmung zwischen den Kickern des Bundesligisten ging. Dem wollen die Verantwortlichen nun noch einmal zusätzlich entgegenwirken. Der Club will die anstehende Länderspielpause für einen zusätzlichen Test nutzen. Das bestätigte Marsch am Freitagvormittag während der Pressekonferenz vor dem Samstags-Duell gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr, Sky). Gesucht wir demnach ein Gegner aus der 2. oder 3. Liga.

Anzeige