Leipzig im Pokalfieber: 21 000 RB-Fans in Berlin dabei, Top-Quote für Halbfinale in der ARD

Beim Auswärtsspiel am Dienstag waren rund 4400 RB-Fans in Hamburg mit dabei. Seit dem Schlusspfiff nach dem 3:1-Sieg in der HSV-Arena ist klar, dass das nur die Ouvertüre für das Endspiel war. „Schon während das Spiel noch lief, gingen erste Anfragen für Finaltickets bei uns ein“, sagte Sebastian Horn, Sprecher des Fanverbands Leipzig, dem SPORTBUZZER Leipzig.

Ticketvorverkauf beginnt am 6. Mai

RB hatte kurz nach dem Abpfiff in Hamburg bekanntgeben, dass am Montag, dem 6. Mai, um 10 Uhr der Vorverkauf beginnen wird. Der Verein setzt erneut auf eine phasenweise Abgabe der Tickets. Zunächst sind Mitglieder der offiziellen Fanclubs sowie Fans, die oft mit dem Verein unterwegs sind, an der Reihe. Am Dienstag bekommen dann Dauerkarteninhaber und einen weiteren Tag später – sollten noch Karten verfügbar sein – registrierte Fans ihre Chance.

Wie beim Endspiel seit Jahren gängige Praxis, erhalten beide Finalvereine ein eigenes Ticketkontingent. Wie viele es genau sein werden, erfahren die RB-Verantwortlichen laut DFB am Freitag. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zahl auf dem Niveau von 2018 bewegt, Die beiden Vorjahresfinalisten Bayern München und Eintracht Frankfurt bekamen je rund 21 000 Karten für ihre Fans. Die Preise pro Ticket würden sich zwischen 60 und 150 Euro bewegen. RB kündigte an, seine Anhänger mit einem Final-Schal sowie einem Fan-Package auszustatten.

Leipziger Karten-Kontingent wird schnell vergriffen sein

Für RB-Boss Oliver Minztaff steht jedenfalls fest, dass das Leipziger Karten-Kontingent schnell vergriffen sein wird. „Wir haben jetzt die Chance, auf einen Titel. Den wollen wir auch holen“, sagte er dem SPORTBUZZER Leipzig. Mintzlaff machte klar, dass der Verein die Spieler am Pokal-Erfolg beteiligen werde. „Und wir wollen unseren Partnern und Unterstützern rund ums Finale in Berlin etwas bieten.“ Jeder Finalteilnehmer erhält übrigens laut DFB rund 3,5 Millionen Euro, für den Sieger gibt es noch mal eine Million Euro obendrauf.

In puncto Beliebtheit machen die Rasenballer bundesweit Boden gut. Das Halbfinal-Duell beim HSV verfolgten in der ARD im Schnitt 6,84 Millionen Zuschauer (Marktanteil 23,6 Prozent) – eine Top-Quote für einen Wochentag und an diesem Abend auch klarer Sieger gegen die Rosamunde-Pilcher-Schmonzette „Rundum glücklich“ im ZDF (3,55 Millionen) und den ARD-Nachrichtenklassiker „Tagesschau“ (4,53 Millionen). Die Endspiel-Premiere von RB Leipzig sorgt auch beim Sächsischen Fußballverband (SFV) für Genugtuung. „Im dreißigsten Jahr des Mauerfalls steht endlich eine sächsische Mannschaft im DFB-Pokalfinale“, sagte SFV-Präsident Hermann Winkler dem SPORTBUZZER Leipzig. Das sei zwar eigentlich viel zu spät für das, was der Osten in den gesamtdeutschen Fußball eingebracht habe, merkte Winkler an, „es gibt aber Hoffnung für die Zukunft“.

Von Anton Zirk, Guido Schäfer, André Böhmer, Frank Schober

