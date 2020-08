Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann erklärt Startelf gegen PSG - Umstellung wegen Kylian Mbappé

RB Leipzig geht im Vergleich zum Viertelfinal-Triumph gegen Atlético Madrid mit einer nominellen Veränderung in das Vorschlussrunden-Duell der Champions League mit Paris St. Germain. Für Nationalspieler Marcel Halstenberg kommt Nordi Mukiele in die Anfangsformation. "Ich erwarte einen hoch stehenden Gegner. Da ist der Aufbau nicht ganz so wichtig, wie der Speed", erklärte RB-Trainer Julian Nagelsmann seine Personalentscheidung vor der Partie bei Sky und verwies darauf, dass Mukieles Qualitäten besonders wegen eines PSG-Stars besonders gebraucht werden könnten: Kylian Mbappé.

RB-Sportdirektor Markus Krösche versuchte derweil, den Druck von der Mannschaft zu halten. "Wir können das Spiel als Kür nehmen", sagte der Manager bei Sky: "Wir haben gegen Atlético gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Deswegen schaffen wir es ins Finale." Dort könnte am kommenden Sonntag der FC Bayern warten. Die Münchner treffen in der zweiten Vorschlussrunden-Partie am Mittwoch auf Olympique Lyon.