Di Maria, Mbappé, Neymar & Co. bisher zu stark: PSG führt zur Pause gegen RB Leipzig

Der Traum von einem deutschen Champions-League-Endspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern droht schon nach dem ersten Halbfinale zu platzen. Die Sachsen liegen nach 45 Minuten ihrere Vorschlussrunden-Partie gegen das Star-Ensemble von Paris St.-Germain mit 0:2 zurück. Dabei erwischte RB einen denkbar schlechten Start. Zwar zeigte sich der Bundesligist von Beginn an engagiert, die ersten großen Chancen erspielte sich jedoch PSG.

Kylian Mbappé, der im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo verletzungsbedingt nur als Joker zum Einsatz gekommen war, konnte dieses Mal beginnen und legte schwungvoll los. Nach sechs Minuten ließ er Nordi Mukiele, der von RB-Trainer Julian Nagelsmann aufgrund von Tempovorteilen den Vorzug vor Marcel Halstenberg erhalten hatte, aussteigen und setzte seinen kongenialen Partner Neymar in Szene. Der Brasilianer tauchte frei vor Leipzigs Keeper Peter Gulacsi auf, bugsierte den Ball dann aber den rechten Außenpfosten (6.). Durchatmen konnte Leipzig allerdings nur kurz.

Nur eine Minute später zappelte der Ball im RB-Netz. Gulacsi wurde von der PSG-Offensive im Spielaufbau unter Druck gesetzt und schoss in seiner Not Neymar an, von dem die Kugel zu Mbappé tropfte. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und traf - aber: Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden erstickte den Pariser Jubel im Keim. Neymar hatte den Ball vor dem Tor mit der Hand gespielt.