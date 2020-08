Brüder im Geiste: RB Leipzig gegen PSG - Duell der Taktikfüchse Nagelsmann und Tuchel

Lissabon. Die Königsklasse auf der Zielgeraden. Und Leipzig mittendrin im Konzert der Schönen, Erfolgreichen und Reichen. In Lissabon. Beim K.o-Turnier. Immer noch unglaublich und immer noch wahr! RB Leipzig steht das größte Spiel seit Niederkunft anno 2009 ins Haus. Ex-Leichtathlet Oliver Mintzlaff wird am Mittwoch 45, rennt sich im portugiesischen RB-Camp Estoril in der Nähe Lissabons die Nervosität aus dem Astral-Leib. Was sich der RB-Chef von Julian Nagelsmann und Co. zum Reinfeiern in den Geburtstag wünscht? Nein, keine Socken mit Noppen. Ja, einen wie auch immer gearteten Sieg gegen die Weltauswahl von Paris St. Germain im Estadio da Luz von Benfica Lissabon.

Anpfiff der Leipziger Halbfinal-Partie um den Einzug ins Finale gegen den Sieger der Mittwoch-Partie Bayern - Lyon: 21 Uhr. Zuschauer: eine Handvoll Berichterstatter. Drin ist, wer in bzw. gesund ist. Die Glücklichen bekommen ein Fresspaket mit Nudeln ohne Soße und Sandwich ohne Innenleben. Wodurch die volle Konzentration aufs Kerngeschäft garantiert ist.

Das gewisse Nichts der Favoritenrolle

Favoritenrolle? Paris, oui! Das ist jener Verein, der steinreichen Kataris gehört. Der die französische Liga in Bayern-Manier beherrscht. Der in der Königsklasse ewig nix mehr gerissen hat. Der mit scheichischer Gelassenheit - siehe den Neymar-Kauf - die Leitplanken des Financial-Fair-Play biegt. Dass RB das deutsche 50 plus 1 ungefähr so ernst lebt wie Casanova das Eheversprechen, steht auf einem anderen Blatt.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Champions League 13.09.2017: Endlich ist es soweit. RB Leipzig gibt gegen den AS Monaco sein Debüt in der Champions League und schlägt sich am historischen ersten Abend wacker. ©

Zurück zur Favoritenrolle. Auswirkungen der Favoritenrolle aufs Geschehen auf der grünen Wiese sind nicht überliefert. Favoritenrollen haben demnach das gewisse Nichts. Siehe diese Beispiele aus der aktuellen Champions League. Liverpool ist gegen Atletico, Atletico gegen Leipzig, Juventus Turin gegen Lyon, Manchester City gegen Lyon rausgeflogen. Wenn also Paris gegen Leipzig scheitert, wäre das einigermaßen logisch.

Das Duell am Mittwoch ist auch eines zwischen den Taktik-Nerds Julian Nagelsmann, 33, und Thomas Tuchel, 46. Beide mussten früh mit der Kickerei aufhören, fanden in der zweiten Mannschaft beim FC Augsburg zueinander. TT als visionärer Chef, JN erst als dauerverletzter Akteur, dann als wissbegieriger Azubi. "Er war ein sehr unbequemer Spieler, weil er immer wissen wollte, wieso wir was machen, was der Grund dahinter ist", so Tuchel. Das Budget fürs Team sei damals knapp gewesen, einen ständig ausfallenden Kicker konnte und wollte man sich nicht leisten. Also wurde Nagelsmann zur Gegnerbeobachtung abgeordnet. "Seine Berichte haben gezeigt, dass er sich im Detail befasst, dass er Lösungen hat." Man habe Nagelsmanns Liebe zum Spiel darin wiedergefunden. Das sei schon außergewöhnlich gewesen.

Nein zu RB per SMS

Tuchel verließ Augsburg 2008, machte Karriere, zeigte in fünf Bundesliga-Jahren mit Mainz 05, dass Idee und Stoßrichtung individuelle Nachteile ausgleichen können.

2015 wollte Ralf Rangnick Tuchel nach Leipzig holen. Tuchel signalisierte Bereitschaft und ließ kurz vor der Angst über eine schnöde Berater-SMS absagen. Rangnick war auf 180. Beim BVB blieb Tuchel erfolgreich, kam aber nicht mit Aki Watzke zurecht. Der BVB-Boss trauerte seinem Jürgen Klopp hinterher, vermisste das gemeinsame Zigarettchen und Weizenbierchen danach. Tuchel trinkt nicht, raucht nicht, wahrte Distanz, wurde 2017 von Bord gegangen und zusammen mit dem früheren RB-Co-Trainer Zsolt Löw Pariser.

Auch Nagelsmann hat Karriere gemacht. Jugendtrainer in Augsburg, bei 1860 München, in Hoffenheims U17 und U19. Am 11. Februar 2016 wurde Nagelsmann zum Cheftrainer der im Sinkflug befindlichen Hoffenheimer Bundesliga-Profis. Bei seiner Antrittsrede war der junge Mann, der Nervosität sonst nur vom Hörensagen kennt, nervös. Er ist zu diesem 28 Jahre, sechs Monate und 15 Tage jung und meisterte das Kennenlernen mit gut abgehangenen Profis wie Tim Wiese ohne Spickzettel - natürlich - mit Bravour.

Nagelsmann und Tuchel eint das Thema: bewusste Überforderung im Training. Das organisierte Chaos und die auf die Spitze getriebenen Spielsituationen sollen die Handlungschnelligkeit stärken. Über seine Leitlinien sagt Nagelsmann: „Wir wollen mutig und selbstbewusst spielen, offensiv und attraktiv. Und das muss ich als Trainer vorleben.“ Mit seinem Auftreten, seiner Aufstellung und Ausrichtung. Siehe der Husarenritt gegen Atletico Madrid.

2010 auf der Tribüne in Leipzig: Thomas Tuchel und SPORTBUZZER-Reporter Guido Schäfer. © Christian Modla

Anzeige