Wenn Ralf Rangnick den Verein wechselt: Großer Bahnhof in Großgörschen

Großgörschen. Echte Volksfeststimmung herrschte am Mittwoch auf dem Sportplatz des VfB Scharnhorst Großgörschen. Rund um das Vereinsheim des Kreisklasse-Clubs waren ein Bierwagen und ein Bratwurst-Stand aufgebaut. 500 Zuschauer drängten sich um den Rasen, dazu TV-Kameras, Journalisten, Fotografen mit riesigen Objektiven. Sonst schauen bei Heimspielen des kleinen Vereins 30 bis 60 Interessierte vorbei. Der Grund für den unüblichen Ansturm: Ralf Rangnick. Der Coach des Bundesliga -Dritten RB Leipzig übernahm die Trainingseinheit an diesem Abend.

Der VfB Scharnhorst Großgörschen, aktuell Tabellenerster der 1. Kreisklasse (Staffel 2) im Burgenland, hatte die ganz besondere Trainingseinheit bei einem Gewinnspiel von RB-Sponsor Ur-Krostitzer gewonnen. Am Sonntag steht für das Team in der Kreisklasse die Partie gegen den Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Zorbau III an. "Vielleicht bringt uns Ralf Ralf Rangnick noch mal ein paar Prozente", so Vereinsvorstand und Spieler Toni Hermann.