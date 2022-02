RB Leipzig reagiert auf Sturmwarnung: Änderungen beim Einlass gegen Real Sociedad

Leipzig. Die im weiteren Verlauf des Donnerstag zu erwartenden Böen von Sturmtief "Zeynep" zwingen die Verantwortlichen von RB Leipzig zum Handeln. Wie der Club am Mittag mitteilte, änderte sich das Einlass-Prozedere für die Europa-League-Partie gegen Real Sociedad San Sebastian am Abend. Das Spiel soll um 21 Uhr angepfiffen werden, der Einlass um 19 Uhr beginnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Donnerstag auf SPORTBUZZER-Anfrage mit: "Der Sturm schwächt sich am späten Nachmittag ab. In Leipzig ist um 21 Uhr mit stürmischen Böen 55 bis 75 km/h aus West zu rechnen. Im weiteren Verlauf des Abends schwächt sich auch in Leipzig der Wind auf Böen um 55 km/h ab. Diese Böenstärke ist deutlich geringer als die im Tagesverlauf zuvor eingetretenen Böen um 100 km/h. So dass sich auch die Gefahren reduzieren."

