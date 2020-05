So geht's für RB Leipzig weiter: Zum Auftakt daheim gegen den SC Freiburg

Leipzig. Endlich wieder Fußball, wenn auch ganz anders als bisher gekannt und geliebt. Am 16. Mai starten die Bundesliga und damit auch RB Leipzig in die Restsaison. Insgesamt stehen noch neun Spieltage an, werden neben dem Meister die Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben sowie die Absteiger gesucht. Die Nagelsmann-Elf hat wie schon im Jahr zuvor die direkte Qualifikation für die Champions League fest im Blick, liegt als aktueller Tabellendritter diesbezüglich gut im Rennen.