RB Leipzig: Sabitzer nach überstandener Corona-Infektion gesetzt, Hoffnung bei Laimer

Leipzig. Gute Nachrichten aus dem Lager von RB Leipzig: Die Knie-Verletzung, die sich Mittelfeldspieler Konrad Laimer beim 5:0-Sieg in Mainz zugezogen hatte und die zu seiner Auswechslung führte, ist nicht struktureller Natur. Der Österreicher könnte sogar schon wieder gegen Hertha BSC am Mittwochabend (18.30 Uhr) ran. Denkbar ist aber, dass Stammkraft Laimer geschont und erst wieder beim Spiel in Köln am Pfingstmontag ins Rennen geschickt wird.