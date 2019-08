RB Leipzig sagt Fanfest vor der Saisoneröffnung gegen Aston Villa ab

Leipzig. RB Leipzig hat das Fanfest vor dem letzten Testspiel gegen Aston Villa an diesem Samstag (15.30 Uhr) abgesagt. Grund seien die Gewittervorhersagen, wie der Verein am Freitagabend mitteilte. Das Fest sollte ab 12.30 Uhr auf der Festwiese stattfinden. Es wird vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 25. August nachgeholt.