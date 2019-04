Vom Stammspieler zum Bankdrücker: RB Leipzigs Saracchi in der Krise

Leipzig. RB Leipzig steht beginnend mit dem Ostersamstag die letzte englische Woche der Saison 2018/2019 ins Haus. In der neuen Saison hagelt es englische Wochen. Die Europa League ist kaum noch zu verhindern, die Champions League greifbar nah. Und auch im Pokal will man weit kommen. 2019/2020 wird der qualitativ und quantitativ top besetzte Kader in vollem Umfang gebraucht. Aktuell staut es sich dagegen an der Tür zur ersten Elf, gucken viele hochbegabte Profis in die Rücklichter der Stammkräfte, pendeln zwischen Mini-Einsätzen, Ersatzbank und Tribüne.

Auf dem Weg zum Publikumsliebling jäh gestoppt

Die ewige Zuguckerei – schlägt aufs Gemüt. Das ewige Warten nervt. Wettkampf-Abstinenz macht den Sportler nicht besser. Und, nein, heutzutage kann man sich nicht via altdeutscher Blutgrätsche beim Üben ins Team treten. Egomanische Finsterlinge mögen sie nicht bei RB. Auf der Schattenseite des Fußballer-Lebens befinden sich bei den Roten Bullen einige Klasse-Spieler. Der portugiesische Nationalspieler Bruma, 24, spielt selten bis nie. Der französische U21-Nationalspieler Jean-Kevin Augustin , 21, spielt noch seltener als Bruma . Beide beschäftigen sich intensiv mit ihrer Zukunft, die eher weniger in Leipzig liegen dürfte.

Das war so am 19. August 2018 in der DFB-Pokal-Erstrundenpartie beim Viertligisten Viktoria Köln. Es war heiß in Köln, sehr heiß, die Roten Bullen trabten gemächlich übers Feld, lechzten nach Schatten, lagen zur Pause 0:1 hinten. Rangnick brachte Saracchi. Der Uru ging ab wie ein Zäpfchen, sorgte federführend für die Wende, verhinderte zwei Gegentore, flog im Rettungseinsatz kurz vorm Ende vom Platz. Als Vater des Weiterkommens. Nur mal so: Wenn Saracchi an jenem 19. August nicht gewesen wäre, müsste man sich jetzt keine Sorgen um ein Halbfinal-Ticket fürs HSV-Spiel machen.