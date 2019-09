Sané-Kopfball und Strittiger Harit-Elfmeter: Schalke 04 schockt RB Leipzig - So reagiert das Netz!

Kalte Dusche für RB Leipzig ! Das ambitionierte Team von Trainer Julian Nagelsmann musste im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 zur Halbzeit gleich einen 0:2-Rückstand hinnehmen. Die Sachsen hatten mit mutigen Schalkern ihre Probleme, kamen aber etwas besser in die Partie. In der 16. Minute dann die zweite große Chance für die Roten Bullen: Den Versuch von Emil Forsberg pariert Schalke-Keeper Alexander Nübel stark, auch den Nachschuss per Volley durch Marcel Sabitzer kann Nübel abwehren. Der Schalker Schlussmann hatte unter der Woche offenbar Leipzig wegen eines möglichen Wechsels abgesagt .

In der 29. Minute dann der erste Schock für RB: Nach Flanke von Bastian Oczipka verlängert Omar Mascarell an den zweiten Pfosten, wo Salif Sané einnickt. Und auf den ersten Schlag folgt zehn Minuten später gleich der nächste. Schalkes Mann der Stunde Amine Harit kommt im Strafraum zu Fall, es gab Kontakt mit Leipzigs Mittelfeld-Mann Amadou Haidara. Schiedsrichter Manuel Gräfe zieht den Videobeweis zu Rate und gibt Elfmeter. Strittige Entscheidung! Der gefoulte Harit tritt selbst zum Elfmeter an und lässt Leipzig-Keeper Peter Gulasci mit einem Schuss in die linke obere Ecke keine Chance. Die 2:0-Pausenführung für die Schalker ist damit besiegelt.