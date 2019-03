RB Leipzig schickt acht Nachwuchsbullen auf Länderspielreise

Leipzig. Nicht nur in den Profi-Nationalmannschaften wird (mit großer Beteiligung von 15 RB-Kickern) in dieser Woche reichlich getestet. Zudem stehen aus verschiedenen Nachwuchsteams der Roten Bullen acht Talente auf internationalem Rasen. Der größte Spielerkreis kommt aus der U19. Sechs Jungs von Trainer Alexander Blessin wurden von ihren Nationaltrainern eingeladen.

Mit Noah John Holm (Norwegen U21), Mads Bidstrup (Dänemark U19), sowie Malik Talabidi, Tom Krauß, Fabrice Hartmann und Frederik Jäkel (DFB U18) sind bis auf einen Torwart sämtliche Positionen vertreten. Dafür ist aus der U17 RB-Torhüter Tim Schreiber fester Bestandteil in der DFB-Auswahl. Schreiber gehört zu den größten deutschen Talenten zwischen den Pfosten. Außerdem ist Sommerneuzugang Matthew Joshua Bondswell für die U17 von England auf Tour. Aus der U16 von RB hat es kein Spieler in den Kreis der Nationalmannschaft geschafft.

Bei so vielen Talenten im eigenen Nachwuchs ist die Hoffnung groß, bald auch mal einen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum in der RB-Arena bei den Profis sehen zu können. Der dänische U-Nationalspieler Mads Bidstrup (18), der erst in der vergangenen Woche einen langfristigen Vertrag bei RB unterschrieben hat, wandelt in den Spuren von Yussuf Poulsen. Er wird vom selben Berater wie der RB-Profistürmer begleitet.