RB Leipzig schlägt den SC Freiburg mit 3:0: Erste Stimmen zum Spiel

DURCHKLICKEN: Das sagen Trainer und Spieler

Kevin Kampl (RB Leipzig): "Klar ist es anstrengend, so oft zu spielen. Aber dadurch, dass wir einen großen Kader haben und jetzt auch einige Spieler zurückkommen, die verletzt waren, können wir auch gut wechseln. In solchen englischen Wochen ist das sehr wichtig, um frische Spieler reinzubringen. Heute haben wir in der ersten Halbzeit in allen Belangen ein Topspiel gemacht. Außer, dass wir vielleicht das eine oder andere Tor mehr hätten machen müssen. Unsere Leistung war sehr stark. Genauso haben wir uns das auch vorgestellt. In der zweiten Halbzeit war klar, dass Freiburg noch mehr probiert. Wir haben dann nicht mehr so gut nach vorne gespielt, weil der SC es eben besser gemacht hat. Aber wir sind konzentriert geblieben und haben uns nach etwa 20 Minuten in der zweiten Hälfte wieder gefangen, das Spiel kontrolliert zu Ende gebracht und wichtige drei Punkte mitgenommen haben." ©