RB Leipzig: Sechs Kandidaten für die Nachfolge von Timo Werner

DURCHKLICKEN: Sie könnten Timo Werner ersetzen

Hee-Chan Hwang (23/Red Bull Salzburg): Er könnte der nächste Spieler von Red Bull Salzburg sein, den es nach Sachsen zieht. Der 32-malige südkoreanische Nationalstürmer, der auch schon für den Hamburger SV auflief, ist seit 2015 für den Leipziger Schwesterklub bzw. das Farmteam FC Liefering aktiv. Neben je neun Toren und Assists in der österreichischen Bundesliga (20 Einsätze) stehen für den Angreifer acht Scorerpunkte in sechs Champions-League-Partien zu Buche, unter anderem gegen Liverpool und Neapel. Hwangs Marktwert lag kurz vor der Corona-Krise bei 12,5 Millionen Euro, kommenden Sommer läuft sein Vertrag in Salzburg aus . ©