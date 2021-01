RB Leipzig selbstbewusst vor Top-Spiel gegen den BVB: „Den Sieg plane ich schon ein“

Leipzig. Selbstbewusstsein muss man sich leisten können. Als Bundesliga-Zweiter , Champions-League -Achtelfinalist und fünf Pflichtspielen ohne Gegentor in Folge im Rücken kann sich RB Leipzig genau das leisten – und tut das auch. Coach Julian Nagelsmann sagte deshalb am Donnerstag im Hinblick auf das anstehende Top-Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) ganz selbstverständlich: „Den Sieg plane ich schon ein.“ Bei den Schwarz-Gelben wird man das gar nicht gern hören.

RBL fünf Pflichtspiele ohne Gegentor

Borussia Dortmund ist nicht nur Haaland

Die Defensivarbeit stand deshalb in dieser Woche am Cottaweg besonders im Fokus. Sogar noch ein wenig mehr als die Chancenverwertung, die bei RB zuletzt in unschöner Regelmäßigkeit zu wünschen übrig ließ. „Die ist natürlich immer wichtig“, so Nagelsmann. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen den BVB so viele Chancen herausspielen wie zuletzt, ist nicht so hoch. Ich traue uns aber zu, den Gegner so zu beschäftigen, dass wir Möglichkeiten haben werden. Wir haben noch einmal daran gearbeitet. Die Spieler machen es ja auch nicht mit Absicht.“ Wichtig sei auch, dass man bis dato trotz der mangelhaften Nutzung der Chancen noch genügend Tore erzielt habe, um regelmäßig zu gewinnen.