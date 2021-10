RB Leipzig setzt auf 2G-Regelung: So reagieren die Fans

Leipzig. 10. März 2020, RB Leipzig empfängt vor 42.146 Zuschauern Tottenham Hotspur. Die Sachsen gewinnen das Spiel mit 4:0 – es ist bis heute das letzte Fußballspiel in Deutschland, welches offiziell als ohne jegliche Abstände ausverkauft gilt. Das ändert sich nun.

„RB Leipzig, man hat immer eine Wahl!“

„Entscheidet sich ein Veranstalter – unabhängig davon, ob weniger oder mehr als 1000 Besucher gleichzeitig anwesend sind – für das 2G-Optionsmodell, entfällt mit der neuen Verordnung die bisherige Begrenzung auf 5000 Zuschauer und die gleichzeitige Pflicht zur Kontakterfassung.“, heißt es in der am Donnerstag in Kraft getretenen neuen Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats Sachsen.