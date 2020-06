RB Leipzig setzt auf die Jugend: Mittelfeldspieler Martel erhält Profivertrag

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit Eric Martel den nächsten Nachwuchsspieler langfristig an sich gebunden. Der 18-Jährige unterschrieb einen Profivertrag bis Juni 2023. Das teilte RB am Montag mit. Martel war im Sommer 2017 aus dem Nachwuchs von Jahn Regensburg nach Leipzig gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam der defensive Mittelfeldspieler auf 19 Einsätze in der U19-Bundesliga sowie auf sechs Spiele in der Youth League.