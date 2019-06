RB Leipzig setzt im Nachwuchs künftig auf eine Doppelspitze

Leipzig. RB Leipzig setzt im Nachwuchsbereich nach der Verabschiedung des langjährigen Akademie- und Nachwuchsleiters Frieder Schrof auf eine Doppelspitze. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, soll Sebastian Kegel zum 1. Juli den Posten als Leiter Sport Nachwuchs antreten, Christian Streit wird Leiter Akademie und Organisation Nachwuchs. Der "Leiter Sport" wird sich unter anderem um die individuelle Talenteförderung, Kaderplanung und -zusammenstellung, Endscouting sowie die Begleitung der Toptalente kümmern. Budgetplanung und -verantwortung, Vertragswesen oder beispielsweise Lizenzierung fallen in den Wirkungsbereich des "Leiters Akademie und Organisation Nachwuchs".

Die Differenzierung der Verantwortung und Zuständigkeiten in zwei Bereiche sei auch bedingt durch die steigende Komplexität in der Nachwuchsarbeit, hieß es in der Mitteilung der Leipziger. Schrof hatte die Bereiche allein verantwortet, er verabschiedet sich aber zum 30. Juni in den Ruhestand. Er arbeitete sechseinhalb Jahre bei RB.