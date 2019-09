RB Leipzig feiert verdienten 2:1-Sieg in Lissabon: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel in Lissabon

Willi Orban (RB Leipzig): "Wenn du so ein intensives Spiel am Ende gewinnst, bist du natürlich glücklich. Wir hätten es aber souveräner gestalten können. In der ersten Hälfte war es relativ ausgeglichen. In der zweiten Hälfte legen wir einen dominanten Auftritt hin, haben es aber immer wieder verpasst, das Tor zu machen. Wir haben gute Situationen kreiert, eine gute Raumaufteilung gehabt. In so einer hitzigen Schlussphase musst du dann immer wach sein. " ©