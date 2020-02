RB Leipzig mit überzeugendem Auftritt und Sieg bei Tottenham: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Timo Werner (RB Leipzig): „Der Matchplan ist sehr gut aufgegangen. Wir wussten das Tottenham mit vielen langen Bällen agieren wird, die konnten wir hinten gut rausnehmen. Wir haben aber nicht mit so viel Ballbesitz gerechnet, daraus aber sehr viele Chancen kreiert.....So ein Elfmeter ist immer 50/50. Man muss mit seinen Nerven umgehen können. Wenn dann noch einer auf dem Boden liegt und man eine Minute warten muss, ist es noch schlimmer. Die Ecke habe ich mir im Kopf vorgestellt, wie ich sie reinhaue und dann alles reingelegt, als wäre es der letzte Schuss heute......Ich habe das erste Mal in England gespielt, so wie viele von uns heute. Ich hatte Gänsehaut beim Einlaufen.“ ©