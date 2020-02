RB Leipzig siegt klar gegen Bremen: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Davy Klaassen (SV Werder Bremen): "Es ist wichtig, dass wir uns klar sind, in welcher Lage wir sind. Der Effekt vom Kurztrainingslager ist nicht ausgeblieben. Das war nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für die nächsten Wochen.....Ich finde, wir sind sehr gut vorne drauf gegangen sind. Natürlich war der Punch nicht da, haben wir offensiv nicht so viel kreiert.Heute war es trotzdem besser als letzte Woche gegen Union.....Ich fühle im Verein und in der Mannschaft, dass der Trainer nicht zur Diskussion steht. Alle glauben an den Trainer. Du musst Ruhe bewahren und analyiseren. Die Emotion dürfen nicht überhand nehmen." ©