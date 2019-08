RB Leipzig siegt sich in Gladbach an die Spitze: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Timo Werner (RB Leipzig): "Wir haben heute phasenweise sehr gut gespielt, Gladbach aber phasenweise auch zu viel spielen lassen. In der ersten Hälfte wussten wir nicht so richtig, warum wir mit 1:0 in Führung sind. Nach der Pause haben wir dann zum Glück gleich nachgelegt. Natürlich passt es wie die Faust auf‘s Auge, dass ich meinen Vertrag verlängert habe und nun treffe wie am laufenden Band. Aber auch im letzten Jahr lief es sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe auf dem Feld meinen Kopf immer frei und heute wurde das belohnt." ©