RB Leipzig spendiert Fans Busfahrt zum Pokalspiel in Augsburg

Leipzig. Dauerkartenbesitzer und Fans von RB Leipzig , die regelmäßig zu den Auswärtsspielen anreisen, dürfen kostenlos zum nächsten Pokalspiel am 2. April gegen den FC Augsburg fahren. RB gab am Donnerstag bekannt, dass die Mannschaft und der Verein Busse bereitstellen. Die Aktion sei ein "erstes Treue-Dankeschön" und könne noch bis Montag kostenlos beim Ticketkauf hinzugebucht werden. Danach beginnt der freie Vorverkauf für das Viertelfinale.

Nicht nur Lob für das Angebot

Unter dem zugehörigen Facebook-Post der Roten Bullen äußerten Fans neben Lob und Dank auch Kritik. So habe die Buchung der Busreise bei einigen nicht problemlos reagiert. Andere bemängelten, dass die kostenlose Fahrt für ein Pokalspiel in der Woche und nicht am Wochenende bei einer Bundesliga-Partie angeboten wird. Dies sei für viele Arbeitstätige wegen der frühen Abfahrtszeit um 13.15 Uhr nicht zu bewerkstelligen. Als Reaktion verwiesen Nutzer unter anderem darauf, dass es sich laut Bekanntmachung um ein "erstes" Dankeschön handele. Womit RB seine Anhänger künftig noch überraschen wird, ist noch unklar.