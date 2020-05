RB Leipzig: Spiele gegen Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf terminiert

Leipzig. RB Leipzig kann konkret für das Saisonfinale der Fußball-Bundesliga planen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Mittwoch die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 30 bis 32. Demnach empfängt RB den SC Paderborn am 6. Juni (Samstag/15.30 Uhr), spielt in der Woche darauf am 12. Juni (Freitag/20.30 Uhr) in Hoffenheim.