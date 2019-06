Knaller zum Auftakt: RB Leipzig startet bei Union Berlin in die Bundesliga-Saison

Leipzig. Und das trotz der flehenden Bitten der Köpenicker: RB Leipzig startet ausgerechnet bei Aufsteiger Union Berlin in die neue Bundesliga-Saison Das gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Damit erwischen die Messestädter zum vierten Mal in Folge ein Auswärtsspiel zum Auftakt. Am zweiten Spieltag empfängt die Elf von Coach Julian Nagelsmann dann Eintracht Frankfurt.