Das ist der Spielplan von RB Leipzig in der Gruppenphase der Champions League

Leipzig. Nachdem am frühen Donnerstagabend zunächst die Gruppenzusammensetzung ausgelost wurde, hat die UEFA nun auch den Spielplan für die erste Phase im Rennen um den Titel in der Königsklasse veröffentlicht. Demnach muss RB Leipzig bei seinem zweiten Anlauf in der Champions League zunächst auswärts ran. Auftaktgegner wird Benfica Lissabon sein.