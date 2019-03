Bundesliga-Spielpläne terminiert: RB Leipzig am Freitag in Mainz

Leipzig. Die Fans von RB Leipzig können ihre Planungen für die kommenden Wochen abschließen. Die DFL hat am Dienstag die Terminierung für die verbliebenen Bundesliga-Spieltage veröffentlicht. Demnach muss die Rangnick-Elf am Spieltag 29 nur ein Mal freitags ran, und zwar am 3. Mai beim FSV Mainz 05.