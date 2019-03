RB Leipzig sperrt Fans aus – neue Taktik für den ersten Liga-Heimsieg 2019? 

Leipzig. RB Leipzig hat die einzige öffentliche Übungseinheit vor dem Bundesliga spiel am Samstag gegen Hertha BSC abgesagt. Eigentlich sollten die Roten Bullen am Mittwoch um 15 Uhr unter den Augen der Fans auflaufen. Über die sozialen Medien entschuldigte sich der Verein für die kurzfristige Änderung.

ℹ️ #DieRotenBullen trainieren heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sorry für die kurzfristige Änderung! 👉 Nach der Länderspielpause will sich das Team taktisch perfekt auf #HerthaBSC einstellen. Wir freuen uns, wenn wir euch am Sonntag zum Auslaufen begrüßen dürfen! 👋 pic.twitter.com/Efu2nQ3a2N

Demnach hat sich das Trainerteam entschieden, den Fokus der Nachmittagseinheit auf die Taktik für das kommende Heimspiel zu legen. Inhalte dieser Art werden bei RB in aller Regel ohne das Beisein von Zuschauern trainiert. Fans, die die Spieler hautnah auf dem Trainingsgelände bestaunen wollen, müssen sich deshalb noch bis Sonntag gedulden. Dann findet am Cottaweg das obligatorische Auslaufen statt.

17. Dezember 2016: Die erste Partie von RB Leipzig gegen Hertha BSC ging mit 2:0 (1:0) an die roten Bullen. Yussuf Poulsen (li.) konnte in dieser Partie keinen Treffer erzielen. ©

Erster Liga-Heimsieg 2019 als Ziel

Vorher steht am Samstag um 18.30 Uhr das Duell gegen die Hertha aus Berlin auf dem Plan. Nach einer Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Dortmund und drei Unentschieden gegen Frankfurt, Hoffenheim und den FC Augsburg soll dann ungebedingt der erste Liga-Heimsieg im Jahr 2019 her. Zuletzt fehlte es dem Team von Trainer Ralf Rangnick vor allem in der Offensive gegen tiefstehende Gegner an Durchschlagskraft. Möglich, dass sich der 60-Jährige in der Länderspielpause hierfür einen neuen Ansatz überlegt hat, der bis zum Wochenende verinnerlicht werden soll und noch nicht für neugierige Augen bestimmt ist.