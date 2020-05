RB Leipzig und das Gesundheitsamt: keine Sonderrolle, Kontrollen, regelmäßiger Kontakt

Leipzig. Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig hat die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt gelobt. „Wir haben da einen sehr engen und offenen Austausch, es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in der jetzigen Situation“, sagte Krösche am Dienstag in einer Video-Konferenz und betonte: „Wir haben da jetzt keine Sonderrolle, das ist ein ganz normaler Ablauf. Das Gesundheitsamt wird uns besuchen und die Abläufe ganz normal überprüfen, wie es bei jedem anderen Unternehmen auch so ist.“

Neue Woche. Voll Fokussiert. Der Blick geht in Richtung des Bundesliga-Restarts am Samstag 👀 Freut ihr euch drauf, dass der Ball ⚽️ endlich wieder rollt?

Die nächsten Corona-Testreihen für RB Leipzig stehen am Dienstag und am kommenden Freitag an. Am Samstag (15.30 Uhr) will RB daheim das erste Geisterspiel in der Red Bull-Arena gegen den SC Freiburg austragen.