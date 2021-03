Leipzig-Sportdirektor Krösche begründet Absage an Schalke 04: "Haben noch Großes vor"

Der Manager, der beim Champions-League -Teilnehmer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 hat, soll einer der möglichen Kandidaten gewesen sein. Somit könnte der Weg für eine Rückkehr von Ralf Rangnick, den Krösche als Sportchef in Leipzig abgelöst hatte, zu seinem ehemaligen Klub möglich werden. Die Schalker hatte sich zu den Personalien nicht weiter geäußert.

Krösche, der 2019 vom SC Paderborn zu den Sachsen wechselte, sieht seine Zukunft klar in Leipzig: "Weil ich hier Vertrag habe", sagte der gebürtige Hannoveraner und fügte an: "Wir haben noch Großes vor in dieser Saison."