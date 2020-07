RB-Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche: „Nicht als Touristen nach Lissabon“

Markus Krösche ist noch zarte 39 und hat sein erstes Jahr im Haifischbecken Bundesliga hinter sich. Der Sportdirektor von RB Leipzig treibt nicht mit dem Kiel nach oben umeinand, hat Biss bewiesen. Der Ex-Paderborner Krösche über Jahre, die Hundejahre sind, aber auch Spaß bereiten, den Schuhschrank seiner Gattin, Fußball in Zeiten von Corona, die Zockerei um den Bremer Milot Rashica, die ausbaufähige Zahlungsmoral von Leeds United, die Quasi-Neuzugänge Amadou Haidara und Ademola Lookman sowie die Aussichten im Champions-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid am 13. August (21 Uhr) in Lissabon.