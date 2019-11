RB Leipzig lässt St. Petersburg kaum eine Chance: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Stimmen zum Spiel in St. Petersburg

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Ich bin bissl platt, hatte schon viele Spiele in den Beinen. Aber wenn man so einen Lauf hat und selbst ein Tor macht, dann macht das natürlich Spaß. Kompliment an die Mannschaft, sie hat gegen einen tief stehenden Gegner immer viele Lösungen gefunden und Chancen erarbeitet. Neun Punkte in vier Spielen sind schon klasse." ©