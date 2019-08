RB Leipzigs "VIP KICK OFF": Von Stadionumbau bis Wunschgegner in der Champions League

Die Team-Präsentation der RB-Stars nach dem 1:3 gegen Aston Villa war so lala. Die einen latschten in den Adiletten aus dem Hause Nike aufs Grün, andere führten ein Fläschlein Wasser mit sich. Klamottentechnisch folgten die Cracks dem sonst so löblichen RB-Motto „Der Ball ist bunt“. Höhepunkt: Timo Werner und Co. schossen Fußbälle ins Publikum. Wobei jene Fans unter den 15.000 leer ausgingen, die im Oberrang auf Rundes warteten. Die Stars bekamen ihn nicht so hoch, den Ball. Nun ja, es war und ist Urlaubszeit. Außerdem hatten die dramatischen Wettervorhersagen den Plan A – Vorstellung auf der Festwiese mit Bühne, Bier und Bully – verhindert. Plan B war wie gesagt: so lala.