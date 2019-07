RB Leipzigs Emil Forsberg hat eine Ausstiegsklausel - Yussuf Poulsen ist verlobt

Das Verlöbnis: Ist eine idealerweise in romantischer Umgebung getroffene Übereinkunft zweier Menschen alsbald zu heiraten. Die Ehelichung: Kann nicht eingeklagt werden. Aber: Falls Sie/Er dann doch nicht heiraten wollen, könnte Sie/Er schadenersatzpflichtig geworden sein. Falls bereits Kosten in Erwartung des freudigen Ereignisses entstanden sind. Hochzeitskleider, gestickte Serviertten, Diademe usw. Geregelt ist dies in § 1298 Abs. 1 BGB.

Paragraf 1298 kommt bei Yussuf & Maria natürlich nie zur Anwendung, der Hafen der Ehe ist schon in Sichtweite. Aber selbst bei einem Mann, der sich auf die Sonnenseite des Lebens gespielt, gekämpft und benommen hat, gibt es schattige Momente. Denn Yussuf Poulsen hat Probleme mit dem Rückenstrecker, fehlt beim öffentlichen Üben auf dem Platz . Wenn es nicht so platt klingen würde, könnte man sagen, dass der Rücken die Achillessehne des 25-Jährigen ist.

Yussuf ist eine Waffe

Wenn bei dem robusten Athleten mal was zwickt, dann ist es der Rücken. Dass er allerbeste Karten bei Ralf Rangnicks Nachfolger Julian Nagelsmann hat, steht jetzt schon fest. „Yussuf ist im Umschaltspiel in beide Richtungen eine Waffe“, sagt der 31-Jährige: „Er ist ein Vorzeigeprofi. Er will sich immer verbessern, das ist Abbild seines Charakters.“

Poulsens Kumpel und Kollege Emil Forsberg ist familiär gesehen schon eine Ecke weiter. Der 27 Jahre alte Schwede hat 2016 seine Shanga geheiratet und mit ihr im August 2018 das zuckersüße Baby Florence in die Welt gesetzt. Vertragstechnisch nehmen sich Poulsen/Forsberg nicht viel. Beider Vertrag läuft bis 2022 und ist mit an die fünf Millionen Euro pro Jahr ähnlich gut dotiert. An einer Stelle unterscheidet sich die Gemengelage: Während Poulsens Kontrakt zumindest laut offizieller Bekundung keine Ausstiegsklausel beinhaltet, kann Forsberg in der aktuellen Transferperiode wechseln. Nach Sportbuzzer-Informationen müssten im Fall der Fälle allerdings über 35 Millionen Euro auf den Tisch des Hauses gelegt werden. Da stellt sich die Frage: Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Pinke-pinke, wer hat so viel Geld? Für Ablöse und Gehalt.