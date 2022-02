RB-Star Olmo nach starkem Startelf-Comeback: "Ich habe noch Luft nach oben"

Leipzig. Mittelfeldspieler Dani Olmo von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat nicht ausgeschlossen, dass seine Teilnahme sowohl an der Europameisterschaft als auch an den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr etwas zu viel war. Allerdings sei das Thema abgehakt. Im Bild-Interview (Donnerstag) sagte der Spanier, hinterher sei es einfach, dies zu sagen. "Natürlich wollte keiner, ich am wenigsten, dass ich so lange fehle. Aber bei den Turnieren ist es doch so: Eine EM sagst du nicht ab und Olympische Spiele gibt es nur ein Mal in deinem Leben. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder fit bin und voll angreifen kann", betonte Olmo, der den Leipzigern wegen Verletzungen fast die komplette Hinrunde gefehlt hatte.

