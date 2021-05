RB-Leipzig-Star Upamecano lobt Nagelsmann: „Er ist ein super Trainer“

Leipzig. Dayot Upamecano verlässt RB Leipzig nach vier Jahren am Saisonende Richtung München, die Bayern überweisen für den schnellen Innenverteidiger 42,5 Millionen Euro. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetwerks Deutschland (RND) und der Leipziger Volkszeitung (Montagausgabe) spricht der 21-jährige französische Nationalspieler über seine Zeit bei den Roten Bullen, familiäre Erdung, die Beweggründe für einen Wechsel zum Rekordmeister und das DFB-Pokalendspiel am 13. Mai gegen Borussia Dortmund. Man habe ihn 2017 in Leipzig „mit offenen Armen aufgenommen, mich immer gut behandelt, aus mir einen besseren Fußballer gemacht. All das und alle bleiben für immer in meinem Herzen. Aber wir sind noch nicht fertig, haben noch klare Ziele.“ Anzeige

„Ich wollte in der Bundesliga bleiben“

Upamecano hat in Leipzig ausschließlich auf dem Rasen für Schlagzeilen gesorgt. „Ich konzentriere mich auf meinen Beruf, habe eine Verantwortung gegenüber meinen Kollegen und dem gesamten Klub. Wenn es meinem Klub, meiner Familie und meinen Freunden gut geht, geht es mir auch gut. Braucht man eine teure Uhr zum Glück? Ich glaube nicht.“ Upamecano sieht sich längst nicht im Zenit seines Könnens. „Ich kann torgefährlicher, besser im Spielaufbau, besser im Kopfball, besser in allem werden. Man lernt nie aus.“

Es gab auch Interesse von Klubs aus dem Ausland, „aber ich war mir relativ schnell sicher, dass ich in Deutschland und in der Bundesliga bleiben möchte. Mir gefällt es hier, das Niveau der Spiele, die Fans, die Stadien.“ Und wenn sich der FC Bayern meldet, „ist man schon stolz. Es geht nicht mehr viel höher, vor allem wenn man vorher in Leipzig gespielt hat“.