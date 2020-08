RB-Spielplan steht fest: Leipzig startet gegen Mainz in die neue Saison

Leipzig. RB Leipzig beginnt die Bundesliga-Saison 2020/21 mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 und den früheren RB-Coach Achim Beierlorzer. Der Auftakt wird zwischen dem 18. und 21. September ausgespielt. Zum ersten Gastspiel reist die Mannschaft von Julian Nagelsman eine Woche später nach Leverkusen.

DURCHKLICKEN: Der Spielplan 2020/21 der Roten Bullen 01. Spieltag (18.-21.09.2020): FSV Mainz 05 (H) ©

Die Schlagerspiele gegen Meister und Pokalsieger Bayern München finden am 10. Spieltag (A) und am 27. Spieltag (H) statt. Auf Vize-Meister Borussia Dortmund trifft RB am 15. (H) und 32. Spieltag (A). Auf das Ostderby gegen Union Berlin können sich die Fans zum Abschluss der Hinrunde am 17. Spieltag freuen. Sollte es im Meisterkampf oder dem Kampf und die Champions-League-Plätze bis zum Schluss spannend bleiben, wären die Eisernen auch der Leipziger Gegner am 34. Spieltag. Die Bundesliga-Saison endet am 22. Mai. Die genaue Terminierung der ersten Spieltage wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Den Bundesliga-Saisonauftakt am 18. September bestreiten Meister FC Bayern gegen den FC Schalke 04. Sollten die Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden sie nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern am Montag. In diesem Fall würde die Saison mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.

Keine Tageskarten im Verkauf

Ob und wie viele Zuschauer den Saisonstart tatsächlich verfolgen können, ist aktuell noch ungewiss. Sachsen hatte Großveranstaltungen ab 1.000 Personen ab 1. September zwar wieder genehmigt, ausdrücklich auch Fußballspiele. Eine bundesweit einheitliche Entscheidung, ohne die es in keinem einzelnen Stadion Fans geben dürfte, steht jedoch noch aus.

Weil die Stadionkapazität in der Red-Bull-Arena laut vom Leipziger Gesundheitsamt genehmigten RB-Hygienekonzept auf rund 21.000 Plätze beschränkt ist, müssen Tausende Anhänger so oder so in die Röhre gucken. Die Karten sollen unter den 22.500 Dauerkartenbesitzern verlost werden. Tagestickets gehen nach jetzigem Stand nicht in den Verkauf.